Чи видаватимуть повістки в "Дії"? У Мінцифри поставили крапку у цьому питанні

У "Дії" в найближчий час планують запустити онлайн-шлюб

Влада не планує видавати повістки за допомогою Єдиного порталу державних послуг "Дія". Проведення виборів через застосунок теж не розглядають.

Натомість у "Дії" найближчим часом планують запустити онлайн-шлюб. Про це повідомив віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону у вівторок, 6 січня.

"Можна буде просто одружитися в "Дії" по відео. Я не буду робити спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це також буде унікально для всього світу. І це дозволить нашим військовим одружуватися по суті на дистанції", — сказав він.

Також, за його словами, планується запустити кабінет пацієнта, "щоб люди могли швидко отримували інформацію коли записуються до лікаря, інформацію під час запису до лікаря, про рецепти і так далі".

Окрім того, протягом цього місяця "Дія" відкриє код для розробників з усього світу. Федоров пояснив, що це з точки зору відкритості, прозорості і технологічності взагалі дуже важливий крок. "Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія", — сказав він.

Ранее "Телеграф" повідомив, що цифровий додаток "Дія" у вечір суботи, 3 лютого, не витримав навантаження від голосування на Нацвідборі Євробачення.