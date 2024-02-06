Будут ли выдавать повестки в "Дії"? В Минцифры поставили точку в этом вопросе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В "Дії" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак
Власти не планируют выдавать повестки с помощью Единого портала государственных услуг "Дія". Проведение выборов через приложение тоже не рассматривают.
При этом в "Дії" в ближайшее время планируют запустить онлайн-брак. Об этом сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона во вторник, 6 января.
"Можно будет просто жениться через "Дію" по видео. Я не буду делать спойлер, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это также будет уникально для всего мира. И это позволит нашим военным жениться по сути на дистанции", — сказал он.
Также, по его словам, планируется запуск кабинета пациента, "чтобы люди могли быстро получать информацию, когда записываются к врачу, информацию при записи к врачу, о рецептах и так далее".
Кроме того, в этом месяце "Дія" откроет код для разработчиков по всему миру. Федоров объяснил, что это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности очень важный шаг. "То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает "Дія", — сказал он.
Ранее "Телеграф" сообщил, что цифровое приложение "Действие" в вечер субботы, 3 февраля, не выдержало нагрузки от голосования на Нацотборе Евровидения.