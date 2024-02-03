"У Києві почали мобілізувати жінок": росіяни запустили черговий фейк, що з ним не так (фото)

Мобілізацію для українських жінок є лише добровільною

У мережі поширюється інформація про те, що у Києві нібито почали примусово мобілізували медичних працівниць. Вони нібито мають пройти підготовку на полігоні, а потім відправитись на фронт.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зазначається, що цей фейк розповсюджують російські Telegram-канали, доповнюючи текст фотографію, де жінці у військовому одязі передають пакунки з камуфляжем.

Центр нагадав, що в Україні жінки з медичною або фармацевтичною освітою мають стати на облік, однак це не означає мобілізацію. Вона, як і раніше, для українських жінок є лише добровільною. 19 грудня 2023-го президент України Володимир Зеленський запевнив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.

Там також зазначили, що на фотографії зображені військовослужбовиці 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. На цьому фото волонтерки з Arm Women Now передають їм комплекти сучасної зимової жіночої уніформи.

Нагадаємо, раніше у мережі поширювався фейк росіян про повістки від ТЦК та СП, які буцімто українцям масово розсилають у додатку "Дія". На підтвердження пропагандисти навіть прикріпили відео, як доказ, ось тільки воно виявилося таким самим фейковим. Як зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, функція будь-яких послуг або повідомлень з військового обліку взагалі відсутня в "Дії".