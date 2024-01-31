Мобілізація триває: які повістки українці отримуватимуть у лютому

Отримання повістки ще не означає, що чоловіки одразу відправлять на фронт

Військовозобов’язані чоловіки в Україні продовжують отримувати повістки під час воєнного стану та загальної мобілізації, але ці повідомлення бувають різними. Загалом виділяють чотири їх варіації.

"Телеграф" розповідає, які в Україні є види повісток, які у лютому продовжать отримувати військовозобов’язані громадяни. Далеко не всі з них означають, що отримувача одразу буде відправлено на фронт.

Повістка для уточнення облікових даних

Одна тільки назва вже говорить сама за себе. ТЦК та СП необхідно знати інформацію про військовозобов’язаних — чи не змінили вони місце проживання, чи не змінилося сімейне становище тощо. В цьому випадку йдеться про те, щоб громадянин з’явився до військкомату та оновив дані про себе.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Якщо чоловікові було вручено повістку такого виду, це означає, що йому пройти медичне обстеження для подальшої служби. За підсумками медкомісії буде визначено, чи придатний він, чи ні.

Повістка-призов на строкову військову службу

Такий вид повістки говорить про безпосередній заклик на службу. Варто додати, що таке повістки зараз не видають, оскільки нині призов на термінову військову службу до ЗСУ та інші військові формування не проводиться через загальну мобілізацію. Але у звичайний час такий вид повісток існує.

Мобілізаційне розпорядження

Це повідомлення вручається військовозобов’язаній особі, яка вже пройшла медкомісію та має підтвердження про свою придатність до служби. Після отримання цього виду повістки чоловік прямує до місця проходження ним військової служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть чоловікам в Україні вручати повістки в інших містах і чи потрібно звертатися до інших ТЦК.