Чи можуть вручати повістку в іншому місті і чи потрібно йти до нового ТЦК, відповідь адвоката

Адвокат розповів, що робити, якщо повістку видали не за місцем реєстрації

Згідно з правилами вручення повісток їх можуть видавати незалежно від місця перебування українця на військовому обліку та його реєстрації. Відповідну постанову Кабмін ухвалив ще 7 квітня 2023 року.

Тому вручення повістки в іншому місті чи області є цілком законним. Адвокати Андрій Новак та Євгенія Рябека розповіли для УП.Життя, що робити, якщо запрошення до ТЦК вручили не за місцем реєстрації.

Так, українцям радять під час спілкування із представниками військкоматів пояснювати, що ти проїздом в іншій області. Наприклад, у відрядженні чи відвідуєш родичів.

При цьому адвокат Андрій Новак зазначає, що потрібно мати із собою військово-обліковий документ — військовий квиток, приписне, тимчасове посвідчення та показати його, якщо така ситуація станеться. У цих документах зазначено, де людина перебуває на обліку.

У свою чергу адвокат Євгенія Рябека каже, що вручення повістки на блокпості не є порушенням законодавчих норм. Якщо ти їдеш у відрядження, слід мати при собі документи, які можуть це підтвердити. У них має бути зазначений термін відрядження.

Саме тому військовозобов’язаним потрібно мати повний комплект документів та пред’являти їх під час вручення повістки. Співробітників ТЦК слід запевнити, що після повернення додому, ти обов’язково прийдеш до військкомату.

Але якщо видали повістку на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), її потрібно проходити за місцем обліку. Після проходження комісії (якщо людина її пройшла) можуть видати мобілізаційне розпорядження. Але адвокат наголошує, що подібні повістки видавати на блокпостах не можуть.

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