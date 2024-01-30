В Україні запровадять електронні повістки: подробиці нового законопроекту про мобілізацію

Як пропонують надсилати електронні повістки

Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту оновлений законопроєкт про мобілізацію в Україні, яким передбачається вручення повісток в електронному режимі.

Як йдеться у тексті законопроєкту на сайті Верховної Ради, повістку можуть вручати не лише особисто, а й відправлено через електронний кабінет призовника, резервіста чи військовозобов’язаного.

Зазначається, що днем вручення повістки у ТЦК вважається або день вручення її в особистому порядку під розписку, або коли центр комплектації отримає повідомлення про доставку такого сповіщення до електронного кабінету.

Уряд також пропонує встановити, що якщо електронна повістка була отримана після 17:00, то вважається, що вона була вручена наступного робочого дня після відправки незалежно від того, отримував ТЦК підтвердження про доставку чи ні.

Поважними причинами неявки на порядку денному вважаються стихійні перешкоди, хвороба, дії країни-агресора, які завадили фізично з’явитися у військкомат, або ж смерть родича.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, що ще пропонують змінити у новому законопроєкті Кабміну про порядок мобілізації в Україні.