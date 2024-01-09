"Я не бачив" — не спрацює: як в Україні розсилатимуть електронні повістки та що буде за ігнорування

На електронний кабінет призовника надсилатимуть повістку-повідомлення про явку до військкомату

У новому законопроекті про мобілізацію, який було внесено до Ради, є пункт про повістки в електронному форматі. Такі повідомлення можуть почати розсилати громадянам, якщо проект закону буде прийнято. Проігнорувати такі повістки чоловікам не вдасться, бо за це буде передбачено покарання.

Про це розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко у коментарі РБК-Україна. За її словами, кожному чоловікові необхідно буде зареєструвати електронний кабінет призовника, куди й надходитимуть повістки.

"По суті людина реєструється в єдиному реєстрі й зазначає свою електронну адресу і номер телефону. В цілому у нас електронна адреса і номер телефону не присвоюються громадянам за паспортом, немає якихось ідентифікуючих ознак. Але, відповідно до проекту закону, в такому випадку людина несе всю відповідальність за надання достовірної інформації, коли реєструється в такому кабінеті. І на електронний кабінет призовника будуть надсилати повістку-сповіщення про явку до військкомату", — пояснює фахівець.

Вона наголосила, що це відбуватиметься за аналогією, як зараз, у країні працює електронний суд. Тобто на електронну адресу адвоката чи фізичної особи приходять ті, чи інші рішення. Якщо повідомлення потрапило до спаму або людина з якихось причин не побачила листа, з нього не знімається за відповідальність.

"Вже фрази "я не бачив", "не заходив до електронного кабінету", чи "не читав пошту" не спрацюють. Оскільки ви маєте подати вашу чинну реальну електронну адресу, ваш реальний номер телефону. І буде вважатися, що ви належним чином повідомлені про обов'язок з'явитись до військкомату", – підсумувала Катерина Аніщенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді 2023 року в Україні анонсували новий законопроект про мобілізацію. Зокрема, він також стосуватиметься і демобілізації та ротації. У тому числі, проектом передбачено мобілізацію осіб, які належать до третьої групи інвалідності. Також у цьому законопроекті знайшли пункти, які порушують свободу людини. Варто зазначити, що законопроект на даний момент ще не ухвалив. Він має пройти обговорення у профільному комітеті, а потім голосування у залі. Розгляд може відбутися вже в січні.