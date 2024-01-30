Включно з депутатами та прокурорами: в Раді знайшли, ким поповнити ЗСУ в рамках мобілізації

Воювати мають усі

Питання мобілізації стоїть гостро для українців, а ще більше емоції накаляє новий законопроєкт, який вже затверджено у Кабміні. Як зазначають у Раді, він безумовно передбачатиме поправки про військові обов’язки вищих чинів влади.

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк. За його словами, виключень щодо призову та служби на фронті не має бути.

Нардеп зауважив, що зараз гостро стоїть питання демобілізації, адже є військові, які з початку повномасштабного вторгнення на полі бою. І вони, і їх рідні, вже втомилися від цього, тим паче коли поряд сусід чи знайомий, який не на фронті.

"Перше, що потрібно вирішити цим законопроєктом, це питання демобілізації. Друге — власне мобілізації", — сказав Нагорняк.

На його думку, одне без іншого не можливе, адже зараз вже не має черг до військкоматів і люди все менш "охоче" йдуть воювати.

"Люди мають побачити, що захищати країну треба всім — від найвищих чиновників до сільських голів та селищних депутатів", — наголосив депутат.

І це питання ні тільки людського ресурсу, але і мотивації. Адже, коли чоловіки побачать, що "закон для всіх один", більшість з них змінить думку. Звісно, за словами Нагорняка, фронт потребує кваліфікованих кадрів, тому треба призивати і силовиків на пенсії. Бо вони на неї йдуть доволі рано, ще у межах військового віку.

"Нардепи також повинні своїм прикладом показати, що ця мобілізація починається не знизу, а зверху", — наголосив Нагорняк.

Люди мають побачити, що в Україні не має якихось захищених каст, що не воюють. Адже у людей наразі є шалений запит на справедливість, і влада обов’язково його має вдовольнити.

Звісно, нардеп наголосив, що фінансову мотивацію ніхто не скасовував, і у питанні фронту вона має бути. Саме спонукатиме молодих людей йти до ТЦК добровільно і гідно захищати країну.

Більше про новий законопроєкт щодо мобілізації, процеси його ухвалення та те, хто має воювати читайте у матеріалі "Телеграфу" Законопроєкт про мобілізацію є запізнілим, але захищати країну мають всі, включно з депутатами, — нардеп Нагорняк.

Раніше "Телеграф" писав, що військкомат у Києві подав у розшук двічі комісованого воїна АТО.