Безпілотники летять над Україною: ворог може дістатися Києва

У повітрі було зафіксовано кілька груп безпілотників

Російські терористи знову запустили по Україні ударні безпілотники Shahed-136. Поки що БПЛА летять строго на Північ, тому не виключається, що при збереженні курсу іранські гості можуть скоро завітати до столиці.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України. За даними ПС ЗСУ, безпілотники фіксуються на півночі Вінницької області та на півдні Київщини.

Перша група безпілотників, за даними моніторингових каналів, летить строго на Північ, тому незабаром, якщо не змінить курс, може дістатися Києва. Водночас друга група безпілотників, яка фіксується на півдні Київської області, летить у бік Житомирщини, але також може змінити курс на столицю

Нагадаємо, днями "Телеграф" писав про те, як саме Україна запускає по Росії безпілотники. Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін зазначив, що Україна вийшла на той етап, коли російські терористи вже не можуть безкарно бити ракетами та безпілотниками по Україні.

Понад мільйон квадратних кілометрів території Російської Федерації (без урахування тимчасово окупованих територій) знаходиться в зоні, вразливій для українських ударних безпілотників. Менш ніж за пів року зона ймовірного ураження збільшилася на 300 000 км.