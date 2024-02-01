"Не всім воно дається": генерал розповів, скільки охочих стати пілотами БПЛА не проходять відбір

Генерал каже, що часто спеціалізація визначається вже під час проходження служби

Не всі охочі освоїти професію оператора БПЛА після вступу до лав ЗСУ за підсумком проходять відбір і стають пілотами дронів. У середньому це виходить у 10-20% від усіх кандидатів

Про це розповів в інтерв’ю "Еспресо" начальник Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ генерал-майор Дмитро Марченко, який керує загоном безпілотних літальних апаратів.

"Не кожен, хто виявив бажання стати оператором БПЛА, ним буде. До нас приїжджали групи, які навчали операторів, із 10 осіб залишаються 1-2. Не всім воно дається", — сказав він.

При цьому Марченко зазначив, що в армії дуже багато спеціалізацій, а розуміння того, де людина зможе принести найбільшу користь, зазвичай приходить уже в процесі проходження служби. Водночас генерал зазначає, що боятися призову не варто.

"Війна торкнеться кожного. Ніхто від неї не сховається вдома, у підвалі чи за кордоном", — наголосив він.

Як повідомлялося раніше, Україна загалом перевершує Росію за кількістю ударів FPV-дронами по бойовій техніці та піхоті, а росіяни вважають за краще використовувати їх проти укріплень.