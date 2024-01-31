Український військовий зміг врятувати побратима від полону за допомогою БПЛА: як йому це вдалося

Боєць лише за місяць зміг вразити більше сотні цілей

Український пілот дрона зміг врятувати бійця сусідньої бригади від попадання в полон завдяки точним скиданням вибухових "подарунків" на голови окупантам.

Історією одного з найефективніших пілотів ЗСУ Євгена, який лише за місяць зміг завдяки своїм "пташкам" вразити близько сотні цілей росіян, поділилася пресслужба Десантно-штурмових військ у своєму telegram-каналі.

За його словами, коли він побачив, що побратим потрапив у полон, він почав методично знищувати окупантів навколо бранця, намагаючись не зачепити українського військового.

"Коли полонений зрозумів, що ворогів навколо стало менше, він вирішив рухатися. Один з росіян вибіг і почав зупиняти чоловіка. Євгеній скинув гранату, яка ще була одна на його мавіку. Вона затрьохсотила росіянина і наш побратим продовжив рухатися до своїх.", — йдеться у повідомленні.

Після цього Євген зробив ще один виліт, щоб зробити кілька скидів для зачистки опорного пункту.

За словами військового, війна не стоїть на місці, а нова техніка відіграє велику роль на полі бою та дозволяє застосовувати креативні рішення для досягнення найкращих результатів.

Як повідомлялося раніше, Україна в цілому перевершує Росію за кількістю ударів FPV дронами по бойовій техніці та піхоті, а росіяни вважають за краще використовувати їх проти укріплень.