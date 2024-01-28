Не пілоти дронів: у ЗСУ розповіли, хто найбільше потрібен армії

У ЗСУ потрібні всі спеціалізації, але є й ті, на кого запит вищий

Попри те, що у ЗСУ потрібні представники багатьох спеціалізацій, найбільш затребуваними, як і раніше, залишаються прості піхотинці.

Про це розповів в інтерв’ю Радіо Свобода командувач підготовкою Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.

"Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, закріплюється в окопі, утримує позиції, і піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", — сказав він.

Генерал наголосив, що зараз в армії потрібні представники всіх спеціалізацій, включаючи пілотів БПЛА, танкістів, артилеристів та мінометників, проте найбільш масова підготовка проводиться саме у піхоту.

При цьому, за його словами, ця підготовка здебільшого сфокусована на стрільбі, включаючи та ведення бою в обмеженому просторі, а також психологічну підготовку до дій в окопах і бліндажах і стресостійкість до вибухів та обстрілів.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді розглядають можливість запровадження платної броні від мобілізації, тобто дозволити підприємцям сплатити деяку суму за себе чи працівника, щоб той отримав відстрочку від призову до лав ЗСУ.