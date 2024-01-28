Не пилоты дронов: в ВСУ рассказали, кто больше всего нужен армии

В ВСУ нужны все специализации, но есть и те, на кого запрос выше

Несмотря на то, что в ВСУ нужны представители многих специализаций, наиболее затребованными по-прежнему остаются простые пехотинцы.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк.

"Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага", — сказал он.

Генерал подчеркнул, что сейчас в армии нужны представители всех специализаций, включая пилотов БПЛА, танкистов, артиллеристов и минометчиков, однако наиболее массовая подготовка проводится именно в пехоту.

При этом по его словам, эта подготовка в основном сфокусирована на стрельбе, включая и ведения боя в ограниченном пространстве, а также психологическую подготовку к действиям в окопах и блиндажах и стрессоустойчивость ко взрывам и обстрелам.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде рассматривают возможность введения платной брони от мобилизации, то есть позволить предпринимателям оплатить некоторую сумму за себя или работника, чтобы тот получил отсрочку от призыва в ряды ВСУ.