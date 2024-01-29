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Участь Росії у переговорах з "Формули миру": у Зеленського дали несподівану відповідь

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Єрмак не виключає участі Росії, але не на першому саміті Новина оновлена 29 січня 2024, 23:56
Єрмак не виключає участі Росії, але не на першому саміті. Фото Офіс президента України

Для переговорів потрібна політична воля, а її у росіян немає

Україна у майбутньому буде готова розглянути варіант, за якого у зустрічах на Саміті миру для реалізації "Формули миру" президента Володимира Зеленського візьмуть участь представники Росії. Але за умови, що спочатку буде затверджено спільний план дій з виконання Формули.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час пресконференції з главами МЗС України та Угорщини. За його словами, Україна готова почути усі країни, навіть російських терористів.

"Перша зустріч, перший саміт на рівні лідерів – без участі Росії. Потім ми відкриваємо можливість проведення всіх пунктів з десяти окремих зустрічей, конференцій, подій на різних рівнях для вироблення такого плану. І вже на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання запрошення представників Росії", – сказав він.

Втім, додав Єрмак, для цього Росія повинна мати політичну волю до миру на справедливих українських умовах. Поки що такої волі у російського терористичного режиму не спостерігається.

Раніше "Телеграф" писав, що Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про відсутність близької перспективи переговорів щодо довгострокового перемир'я в Україні. Але для того, щоб відбулись перемовини необхідна готовність РФ та її позитивні наміри з цього питання.

Додамо, що переговори з Росією були на початку війни в Білорусі. Але за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, це була спроба, щоб Україна капітулювала.

Теги:
#Саміт #Війна #Формула миру