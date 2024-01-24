Місць не вистачає: в Україні може запрацювати ще один табір для полонених окупантів

Росіян не утримують спільно з іншими особами, які перебувають під вартою

Через дефіцит місць в Україні відкриють третій табір для російських військовополонених. Наразі в нашій країні їх два.

Про це розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк під час засідання Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України.

"У нас наразі створені два, і зараз відкривається третє окреме спеціалізоване місце утримання військовополонених", — зауважив він.

За словами Таранюка, у СІЗО були створені окремі дільниці, де можна утримувати російських військовополонених, оскільки існує дефіцит місць. Зазначено, що при цьому росіян не утримують спільно з іншими особами, які перебувають під вартою.

Нагадаємо, під час масштабного обміну військовополоненими, який стався 3 січня, Росія повернула 248 осіб, 180 з яких – тобто понад 70% – складали колишні ув'язнені, завербовані російськими військовими для участі у війні в Україні. При цьому Україна була готова обмінювати росіян-контрактників та мобілізованих, але вони уряд РФ не зацікавили.

Всі вони судимі за вбивства, викрадення, вимагання, пограбування та інші тяжки злочини – а з колоній потрапили на війну. Наприклад, уроженець міста Копейськ Денис Гуков був засуджений за вбивство дружини.

Раніше "Телеграф" писав, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких Росія завербувала на війну проти України. Їх супроводжує перекладач, а також колишні "вагнерівці".