Доказ знайдено: Росія била корейськими ракетами по Харкову, фото

Лише один компонент ракети містить докази

На уламках однієї з балістичних ракет, яку Росія запустила 2 січня по Харкову, виявлено рукописну корейську літеру. Такий доказ знайдено на тлі підозр щодо передачі КНДР ракет країні-агресору для ведення війни.

Написаний від руки корейський ієрогліф на фрагменті виявили експерти британської організації Conflict Armament Research. Про це повідомляє Yonhap.

"На барометрі, задокументованому в Україні 11 січня 2024 року, як частина уламків ракети, слідчі CAR помітили етикетку з рукописним корейським (хангулом) буквою "ㅈ", - йдеться у звіті.

Видання зазначає, що на інших компонентах ракети корейських ієрогліфів не було знайдено. Однак, зважаючи на додаткові фрагменти, такі як чіткі приводи реактивної лопатки, візерунок болтів навколо запалювача і повторюване маркування цифрою 112, експерти британської організації дійшли висновку, що це може бути північнокорейська ракета KN-23.

Раніше у Вашингтоні заявили, що на новорічні свята РФ вдарила по Україні балістичними ракетами від КНДР.

За даними The Wall Street Journal, КНДР могла передати російській армії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

У свою чергу, представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук підкреслив, що КНДР, надавши Кремлю ракети, використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд. У Путіна цю заяву коментувати відмовилися.

Раніше "Телеграф" писав, що на думку глави МЗС, КНДР забезпечує РФ снарядами краще, ніж Захід в Україну.