Тисяча кілометрів — не межа: Україна б’є по РФ вітчизняною зброєю, каже Данілов

Сили оборони продовжать вражати військові об’єкти РФ

В Україні виробляють зброю, якою вражають цілі в глибокому тилу РФ. Причому сама зброя зроблена таким чином, що російська ППО не завжди може її помітити та збити.

Про це в ефірі телемарафону розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, цілі у тисячі км більше не є чимось недоступним.

Данілов підкреслив, що Україна налагодила виробництво зброї та удари по російських військових об’єктах продовжуватимуться й надалі. Вони припиняться лише тоді, коли окупанти покинуть територію України та приберуться до себе в країну.

"Дуже багато сьогодні знищується об’єктів військової інфраструктури на Росії — саме нашою рідною зброєю. На сьогодні для нас уже умовно 1000 км — це не якась далека відстань, щоб ми не могли туди проникнути", — сказав Данілов.

Яку саме зброю виробляють в Україні, він уточнювати не став, але зазначив, що ППО росіян не завжди може помітити її й збити. Секретар РНБО додав, що Україна пишається оборонними здобутками.

"Хочу нагадати, що ми вже дуже багато корисної справи зробили, знищуючи ворога – не лише на тимчасово окупованих територіях, а й безпосередньо у місті, де народився сучасний фюрер на прізвище Путін (у Санкт-Петербурзі. – ред.) та в інших містах. Я більш ніж впевнений, що продовження слідує", — заявив секретар РНБО.

Раніше "Телеграф" розповідав, про що говорять удари по об’єктах у глибокому тилу РФ. Експерт зазначив, що Росія має серйозні проблеми з ППО.