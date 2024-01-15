Потрапляють у смертоносні пастки: волонтер розповів, як морпіхи та спецназ перемелюють окупантів

Поки що українські військові змушені відбиватися

Українські військові знищують на лівому березі Дніпра в Херсонській області велику кількість особового складу російської армії. Також вдається знищити багато ворожої техніки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук. Він розповів, яка ситуація зараз на лінії фронту.

"Згідно з доповіддю головкома ЗСУ Валерія Залужного після інспекції лінії зіткнення, противник намагається вести атакуючі дії по всьому фронту. Але на деяких напрямках потрапляє у смертоносні пастки", – зазначив Макарук.

Він наголосив, що зараз у всіх на слуху наш плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Він утримується стараннями морпіхів, Сил спеціальних операцій та тероборони. Там знищується гігантська кількість особового складу та військової техніки супротивника.

"У районі Дворічної та Куп’янська на Харківщині російський наступ, який триває вже майже три місяці, фактично захлинувся. Противник знову і знову збирає батальйони у Білгородській та Курській областях – і кидає їх на фронт. Ми ж їх активно перемелюємо, переважно завдяки вмілим діям операторів FPV-дронів і наших піхотинців. Аналогічна ситуація "бодання" йде в Запорізькій області — в районі Вербового та Роботиного. Складно на Донеччині. І в районі Бахмута, де росіяни щосили намагаються вийти до Часового Яру. І біля Авдіївки. І в Мар’їнському районі", – розповів сержант ЗСУ.

За словами експерта, оскільки Сили оборони України не мають достатнього поповнення (і людського ресурсу, і бронетехніки, і снарядів), українські військові змушені відбиватись, а не йти в наступ, як хотілося б.

Детальніше про помилки влади, військову ситуацію, а також про те, чому ми точно переможемо, читайте у повному матеріалі "Телеграфа": "Про ситуацію на фронті, мобілізацію та приватний бізнес на війні: відверте інтерв’ю з Михайлом Макаруком".

Нагадаємо, військовий аналітик BILD Юліан Репке повідомив, що близько 300 українських солдатів утримують зруйноване село Кринки на лівому березі Дніпра.