Зеленський провів нову Ставку: обговорювали дві важливі теми

Президент України Володимир Зеленський провів чергову важливу Ставку. У ході зустрічі було розібрано тему забезпечення фронту снарядами та дронами.

Про це у вівторок, 9 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив глава держави. За його словами, командувачі основними напрямками та операціями були присутні очно.

"Разом із ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом та Мінцифрою у всіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами.

Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, у тому числі відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", — сказав президент.

Також він назвав другу важливу тему – ППО. Учасники ставки проаналізували останні російські удари та ефективність повітряних сил.

"Узгодили наші наступні кроки щодо посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", — підсумував український лідер.

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