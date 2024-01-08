Тіла жертв збирали по шматочках: у Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи

Кількість жертв та постраждалих до експертизи залишається незмінною

У Покровському районі Донецької області у понеділок, 8 січня 2024 року, завершили пошуково-рятувальні роботи після ворожого обстрілу ракетами, який стався двома днями раніше. На місці виявили понад 100 фрагментів тіл.

Внаслідок ворожої атаки 11 людей загинули та 10 отримали поранення, їхня кількість після завершення пошуково-рятувальних робіт не змінилася. Точнішу цифру назвуть після проведення експертиз, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації (ОДА) Вадим Філашкін.

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Цю інформацію також підтвердив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він розповів, що вже вдалось встановити п’ять жертв російського терору.

"Наразі вдалося встановити 5 жертв. Опізнано трьох загиблих із с. Рівне ― трирічну дівчинку, її тата та маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку", ― написав Клименко.

Нагадаємо, що російська армія вдарила по Покровську та найближчих селах вдень 6 січня. На населені пункти було випущено 8 ракет С-300. У Покровську під удар потрапив приватний сектор. Шість будинків зазнали серйозних пошкоджень.

Одна з ракет потрапила до будинку у селі Рівне, де мешкала родина українського захисника. Там проживали його син, мати, брат із невісткою та двома дітьми. На місці трагедії побував фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав моторошні кадри з місця події. Окупанти зрівняли будинок із землею.

Раніше "Телеграф" писав про обстріл ТРК у Кривому Розі вранці 8 січня. Є жертва і понад два десятки постраждалих.