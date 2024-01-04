Поставила себе у безвиграшний стан: політолог пояснив, чому народ не хоче ділитися перемогою з владою

Через оптимістичну пропаганду про швидку перемогу було втрачено час і бойовий потенціал

Скандальний законопроєкт про мобілізацію спочатку мав політтехнологічний характер. Його основним завданням було перекласти помилки політичного керівництва на військових.

Політолог Володимир Цибулько розповів про це у коментарі "Телеграфу". На його думку, президент України Володимир Зеленський постарався виступити "мудрим батьком нації", виставивши цей законопроєкт на обговорення у широкому колі.

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"Відверто антиконституційні новели, проти яких не виступило керівництво ВР, натомість жорстко відреагував омбудсмен, підтвердили стару схему: "купи козу — продай козу". Зеленський постарався виступити мудрим батьком нації, пропонуючи все обговорити в широкому колі. Але надто на поверхні все було спочатку", — сказав Цибулько.

Політолог назвав це примітивною спекуляцією. На його думку, влада спочатку поставила себе у безвиграшне становище, коли запускала оптимістичну пропаганду про швидку перемогу над ворогом. Через цю тактику було втрачено час і суттєво знижено бойовий потенціал.

"Вона "качала" оптимістичну пропаганду про швидку перемогу. У результаті спалила психологічну готовність українців до тривалої війни", ― наголосив Цибулько.

Владі тепер доведеться укладати новий "контракт на війну" із суспільством. Ось тільки народ уже не захоче ділитися перемогою із політичним керівництвом.

"Але суспільство вже не хоче ділитися перемогою (яка точно буде, питання лише в часі та кількості втрат) зі збанкрутілою командою Зеленського. Без коаліційного уряду, без викидання з влади шахраїв, мародерів і злодюг такий контракт неможливий! Як і без звільнення з військ деяких бездарних "м’ясників", які будували кар’єру на задоволенні забаганок політиків ціною життів простих солдатів", ― сказав Цибулько.

Детальніше про ситуацію навколо скандального законопроєкту читайте у матеріалі "Телеграфа": "Посилення мобілізації в Україні: що стоїть за політичними танцями навколо законопроєкту".

Раніше "Телеграф" писав, що Валерій Залужний виступив проти однієї з норм обговорюваного проєкту змін до процесу мобілізації.