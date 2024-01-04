Росія продовжить суїцидальні атаки: британський генерал дав Україні три поради на 2024 рік

Україні потрібно шукати способи прорвати російську оборону

У 2024 році росіяни не припинять свої атаки по Україні, а також продовжать наступати на певних ділянках фронту. Україні, своєю чергою, треба нарощувати сили, аби ефективніше протистояти ворогові.

Такий прогноз дав британський генерал у відставці та заступник головного комітету військ НАТО в Європі (2011-2014) Річард Ширрефф в інтерв’ю "Радіо Свобода". За його словами, війна Росії та України триватиме ще довго, і нашій країні потрібно навчитися розраховувати на свої сили.

Масові атаки росіян британський відставний генерал назвав суїцидальними. Але, попри серйозні втрати, Путін не дасть наказу припинити штурмувати українські міста на кшталт Авдіївки коштом живої сили. Водночас Річард Ширрефф зазначив, що не хоче вгадувати дії українського командування, але дав кілька рекомендацій.

"Я б порекомендував, по-перше, зосередитися на забезпеченні підтримки Заходу – боєприпасів, транспорту, бронемашин, артилерії, далекобійних високоточних ракет. Крім цього, спробувати створити місце для тренування високопоставленого командування. Тому що, на мою думку, прориву не буде без можливостей на високому рівні, на рівні армії", — сказав британський генерал.

Третім напрямом для України, на думку Ширреффа, має стати нарощування сил та пошук таких технологій, які допоможуть прорвати російську оборону.

"Я припускаю, що 2024 рік буде роком продовження російських наступів, нарощування сил України. І повинні молитися, що це зможе створити Україні умови для досягнення успіху у військовій поразці Росії приблизно у 2025 році", — сказав британський генерал.

Проте Річард Ширрефф налаштований песимістично. Він вважає, що війна між РФ та Україною триватиме ще довго. А з огляду на перебої із західною допомогою, британський генерал радить Україні спиратися на себе, щоб нарощувати здібності, живу силу, проводити навчання.

"Це також матиме великий вплив на Україну", — резюмував Річард Ширрефф.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ має успіхи на фронті — вигнали окупантів з частини позицій на важливій ділянці. Ворог продовжує атакувати на всій лінії фронту.