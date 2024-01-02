Не лише вбити українців: експерт назвав мету російських обстрілів

Тактика росіян передбачувана, каже авіаційний експерт

Російські солдати атакували Україну ракетами "Кинджал", яких нарахували 10 штук. Таким чином ворог не тільки намагається завдати шкоди цивільній та військовій інфраструктурі, але й хоче дістатися систем ППО Patriot.

Таке припущення озвучив авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі 24 каналу. За його словами, загалом Росія полює на будь-які системи ППО, у тому числі й на ЗРК SAMP/T та IRIS-T.

"Вони зараз намагаються дістатися Patriot. Це – головне. Якщо є військова мета, то тільки така. І взагалі, до засобів ППО", – припустив Криволап.

Він також проаналізував минулу атаку на Україну, яка відбулася 29 грудня. Тоді армія РФ випустила спочатку ракету Х-59, а за нею чотири Х-31П, які здатні знищувати радіолокаційні станції. Якщо ворожі літаки скидають неподалік лінії фронту ракету Х-59, можуть включитися у роботу додаткові системи ППО. А це і є метою окупантів, адже західні ЗРК мають високий показник знищення ворожих ракет.

"Вони включаються. Х-31П наздоганяє там, намагається збити наші системи ППО. За допомогою "Кинджалів" вони хочуть все ж таки дістатися до SAMP/T або IRIS-T, адже ці системи показують високі ступені поразки", — переконаний Костянтин Криволап.

Щодо тактики росіян, то, як вважає авіаційний експерт, вона передбачувана і зрозуміла. Спочатку вони запускають БПЛА, які виявляють системи ППО, а потім б’ють крилатими ракетами, щоб прорвати повітряну оборону.

"ППО виснажується тоді, коли мобільні групи пропускають "Шахеди" і починають працювати більше ракетами ближнього та середнього радіуса дії. Вже потім, коли досить виснажена ППО, коли пройшли крилаті ракети, їх наздоганяють "Кинджали" або "Іскандери-М", – підсумував авіаційний Костянтин Криволап.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки людей постраждали через атаку на Київ. У деяких районах столиці та області частково зникло світло.