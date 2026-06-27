Удар реактивным дроном по Сумам: количество пострадавших возросло (фото и видео)

Россияне атакуют город каждый день и каждую ночь

Около 9:30 в субботу, 27 июня, россияне ударили по городу Сумы. Произошло попадание вблизи многоквартирного дома в Заречном районе города, известно о 13 раненых.

Обновлено. В ГСЧС проинформировали, что от удара по Сумам пострадали 13 человек, среди них двое детей. Поврежден пятиэтажный жилой дом, частные домовладения и гражданский транспорт. Спасатели работают на нескольких локациях. В ОВА отметили, что враг атаковал областной центр модифицированным реактивным БПЛА.

Также около 09:25 зафиксировано попадание в частном секторе Ковпаковского района города, — Кобзарь. В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали работники ГСЧС. Уничтожен автомобиль, повреждены частные домовладения, расположенные рядом.

Обновлено. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали 9 человек. Среди пострадавших – двое детей.

"Предварительно, их повреждения не тяжелые. Всем оказывают необходимую помощь в больницах. Враг атаковал жилищный сектор Сумм модифицированным реактивным БпЛА. Прицельно – по гражданской инфраструктуре", — говорится в сообщении.

О пострадавших сообщил заместитель городского головы Сум Станислав Поляков изданию "Кордон.Медіа". Как проинформировал и.о. городского главы областного центра Артем Кобзарь, в результате вражеской атаки в многоквартирном доме выбито более 50 окон. На месте работают все соответствующие службы.

По данным "Общественного", около 10 человек получили ранения из-за удара по Сумам, среди них есть дети. В многоэтажке повреждено более 150 окон.

Поврежденный дом. Фото: Кордон.Медіа

Выбито много окон. Фото: Кордон.Медіа

Поврежден автомобиль. Фото: Кордон.Медіа

Обломки вражеского оружия. Фото: Кордон.Медіа

В то же время глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко сообщил о попадании неустановленных боеприпасов в жилищный сектор не только Заречного, но и Ковпаковского районов. Кроме окон повреждения получил также автомобиль.

Вода в Сумах подается по графику

В связи с усложнением ситуации все объекты КП "Горводоканал" обесточены и переводятся на аварийно-резервное питание.

Вода в дома горожан 27 июня будет подаваться с пониженным давлением по следующему графику:

до 13:00,

с 17:00 до 22:00.

Из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения.

Как сообщал "Телеграф", 25 июня Россия ударила по АЗС в Сумах, пострадал 66-летний мужчина. Кроме того, в конце мая враг атаковал траурную процессию на окраине города. Тогда погиб один человек, еще 12 получили ранения.