"Орешник" под ударом: ракеты "Фламинго" ярко атаковали важный российский завод (фото и видео)

Геолоцировано по меньшей мере три попадания по территории предприятия

Около 4 часов утра в субботу, 27 июня, российский Волгоград оказался под атакой. По предварительным данным, ракеты FP-5 "Фламинго" ударили по заводу АО Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", участвующий в производстве ракетного вооружения и связанный с программой баллистической ракеты "Орешник".

По данным Dnipro Osint, зафиксировано по меньшей мере три попадания по территории завода. Предварительно, согласно геолокации, поражен цех №2, производственный корпус цеха №38 и еще один цех неизвестного назначения.

Два места поражения. Фото: Dnipro Osint

Еще одна точка прилета. Фото: Dnipro Osint

На видео, публикуемом очевидцами, отчетливо виден пролет ракет. Также был зафиксирован масштабный взрыв и пожар после него.

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в ходе атаки якобы пострадали 10 человек. Он заявил об "атаке высокоскоростных воздушных целей". Бочаров признал, что повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. Он добавляет, что возгорание якобы "оперативно ликвидировано".

Дым после ударов. Фото: Telegram

АО ФНПЦ "Титан-Баррикады" является очень важным предприятием для российского ВПК. Вероятно, завод работает в 2-3 смены, выполняя военные заказы.

"Титан-Баррикады" принимает участие в производстве вооружения, которое РФ использует против Украины

АО Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" специализируется на артиллерийской и ракетной технике. В конце 2024 журналистские расследования и аналитики связали предприятие с программой баллистической ракеты "Орешник". Также сообщалось, что на предприятии использовалось импортное высокоточное оборудование.

Также он является одним из ключевых заводов российского ВПК, непосредственно вовлеченного в производство ОТРК "Искандер-М".

Кроме того, завод является разработчиком и производителем автономной пусковой установки ракетного комплекса "Тополь-М", артиллерийской части САУ "Мста-С", "Ярс". Предприятие находится под санкциями Украины, США, ЕС и других стран.

Как сообщал "Телеграф", 26 июня дроны атаковали город Новомосковск Тульской области России. Целью атаки стал завод "Азот" — одно из крупнейших химических предприятий РФ.