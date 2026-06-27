Зеленський показав запуск "Фламінго" та підтвердив влучання по російському заводу, що працює на війну (фото і відео)

Геолоковано щонайменше три влучання по території підприємства

Близько 4 години ранку у суботу, 27 червня, російський Волгоград опинився під атакою. За попередніми даними, ракети FP-5 "Фламінго" вдарили по заводу АТ Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади", який бере участь у виробництві ракетного озброєння та пов'язаний з програмою балістичної ракети "Орєшнік".

Оновлено. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішний удар ракетами FP-5 "Фламінго" по підприємству "Титан-Барикади" у Волгограді.

"Це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях. Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу. Дякую воїнам наших Сил оборони за точність", — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що кожен російський оборонний об’єкт, який працює на війну проти України, – це справедлива ціль для наших далекобійних санкцій. Їхня географія постійно розширюється, і саме цей тиск на Росію щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був.

За даними Dnipro Osint, зафіксовано щонайменше три влучання по території заводу. Попередньо, згідно з геолокацією, уражено цех №2, виробничий корпус цеху №38 та ще один цех невідомого призначення.

Два місця ураження. Фото: Dnipro Osint

Ще одна точка прильоту. Фото: Dnipro Osint

На відео, яке публікують очевидці, чітко видно проліт ракет. Також зафіксовано масштабний вибух та пожежа після нього.

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Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що в ході атаки нібито постраждали 10 людей. Він заявив про "атаку високошвидкісних повітряних цілей". Бочаров визнав, що пошкоджено виробничі об'єкти одного з підприємств Волгограда у Червоножовтневому районі. Він додає, що загоряння нібито "оперативно ліквідовано".

Дим після ударів. Фото: Telegram

АТ ФНВЦ "Титан-Барикади" є дуже важливим підприємством для російського ВПК. Ймовірно, завод працює у 2-3 зміни, виконуючи військові замовлення.

"Титан-Барикади" бере участь у виробництві озброєння, яке РФ використовує проти України

АТ Федеральний науково-виробничий центр "Титан-Барикади" спеціалізується на артилерійській та ракетній техніці. Наприкінці 2024 року журналістські розслідування та аналітики пов'язали підприємство з програмою балістичної ракети "Орешник". Також повідомлялося, що на підприємстві використовувалося імпортне високоточне обладнання.

Також він є одним з ключових заводів російського ВПК, який безпосередньо залучений до виробництва ОТРК "Іскандер-М".

Крім того, завод є розробником і виробником автономної пускової установки ракетного комплексу "Тополь-М", артилерійської частини САУ "Мста-С", "Ярс". Підприємство перебуває під санкціями України, США, ЄС та інших країн.

Як повідомляв "Телеграф", 26 червня дрони атакували місто Новомосковськ Тульської області Росії. Ціллю атаки став завод "Азот" — одне з найбільших хімічних підприємств РФ.