Ворог вдарив по Сумах: є поранені діти, пошкоджено багатоповерхівку (фото та відео)

Росіяни атакують місто щодня та щоночі

Близько 9:30 у суботу, 27 червня, росіяни вдарили по місту Суми. Сталося влучання поблизу багатоквартирного будинку в Зарічному районі міста, відомо про дев'ятьох поранених.

Оновлено. Глава Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали 9 людей. Серед постраждалих – двоє дітей.

"Попередньо, їхні ушкодження неважкі. Усім надають необхідну допомогу в лікарнях. Ворог атакував житловий сектор Сум модифікованим реактивним БпЛА. Прицільно – по цивільній інфраструктурі", — йдеться у повідомленні.

Про постраждалих повідомив заступник міського голови Сум Станіслав Поляков виданню "Кордон.Медіа". Як поінформував в.о.міського голови обласного центру Артем Кобзар, наслідок ворожої атаки в багатоквартирному будинку вибито понад 50 вікон. На місці працюють всі відповідні служби.

За даними "Суспільного", близько 10 людей зазнали поранень через удар по Сумах, серед них є діти. У багатоповерхівці пошкоджено понад 150 вікон.

Пошкоджений будинок. Фото: Кордон.Медіа

Вибито багато вікон. Фото: Кордон.Медіа

Пошкоджана автівка. Фото: Кордон.Медіа

Уламки ворожої зброї. Фото: Кордон.Медіа

Водночас глава Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив про влучання невстановлених боєприпасів у житловому секторі не лише Зарічного, але й Ковпаківського районів. Окрім вікон пошкоджень зазнала також автівка.

Вода у Сумах подається за графіком

У зв'язку з ускладненням ситуації всі об'єкти КП "Міськводоканал" знеструмлені й переводяться на аварійно-резервне живлення.

Вода в оселі містян 27 червня подаватиметься з пониженим тиском за наступним графіком:

до 13:00,

з 17:00 до 22:00.

Через знеструмлення підкачувальних насосів водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок буде відсутнє. Подача води у звичайному режимі відновиться після стабілізації енергопостачання.

Як повідомляв "Телеграф", 25 червня Росія вдарила по АЗС у Сумах, постраждав 66-річний чоловік. Крім того, наприкінці травня ворог атакував траурну процесію на околиці міста. Тоді загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.