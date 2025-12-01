Искала мужа на видео с пленными и убитыми, — певица INSHAYA о том, как действовать, когда военный не выходит на связь

Жена военного, выполнявшего боевое задание в Курской области, дала советы из собственного опыта

Муж автора-исполнительницы INSHAYA служит в ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Во время выполнения боевых задач в Курской области перестал выходить на связь — впоследствии его решили признать пропавшим без вести. Как поступать в подобных ситуациях, жена военного рассказала "Телеграфу".

Операция в Курской области

— Муж доброволец, поэтому мотивированным идет на все боевые выходы. Как-то он позвонил и сказал: "Нас за границу отправляют". Известие о Курске мне не понравилась, непростая ситуация, все стремительно меняется. Спросила: "Если у вас на местах кто-то из командования сменился, пожалуйста, дай мне телефоны". Как говорится — надейся на лучшее, готовься к худшему.

На четвертые сутки подали документы на пропавшего без вести

— За 20 лет брака у нас образовалась тесная связь. Обычно я чувствовала, что с ним все нормально, а в тот раз все подсказывало — что-то случилось. Я писала, чтобы он держался, что мы ждем и верим, но мои сообщения не доходили до адресата. В новостях была информация, что в Курской области началось контрнаступление россиян, – сразу сложилась цепь событий. Я подождала сутки и написала письмо командованию, где попросила по возможности сообщить статус мужа.

На четвертые сутки подали документы на пропавшего без вести. Я была на связи с командирами, за что им очень благодарна. Последняя информация — он выполнил приказ, но с группой связь потеряна. Я поняла, что он в окружении, также был страх, что его случайно "обнулят" дружески, потому что, когда происходит мясорубка, может случиться что угодно.

Певица INSHAYA

Мониторинг каналов с информацией о пленных и убитых

— Параллельно подписалась на все украинские телеграм-каналы, где выкладывают информацию о наших пленных и убитых. Просматривала каждое видео, чтобы убедиться, что его нет среди погибших и пленных.

Меня успокаивало, что я не вижу его лица среди других. Трудно было видеть, сколько там наших ребят. Советую мониторить эти группы без звука. Трудно слышать русский язык, много враждебных реплик россиян – что оказывает большое влияние на психику. Это делается специально, они ведь понимают, кто смотрит эти видео. От этих кадров практически перестала спать — видела павших парней, когда закрывала глаза.

Отсутствие плохих новостей – это надежда

— Сначала было непонимание, что делать, – я чувствовала себя беспомощной. Потом начались физические проявления отчаяния: начало трясти, не могла говорить. Поймала себя на том, что я лежу на полу в ванной и вою.

Что необходимо сделать в этой ситуации – сначала помочь себе, найти силы. Когда поняла, что не смогу конструктивно решить ни один вопрос, написала знакомому психотерапевту, он сказал искать психиатра, который может немедленно выписать рецепт на успокоительное. Лекарство было нужно, чтобы я взяла себя в руки и могла общаться с командирами.

Как поступить?

— Часто люди не знают номера части, где служит их муж. Если он долго не выходит на связь, необходимо писать официальное обращение в часть о предоставлении статуса бойца. Я общалась с начальниками штабов разных войск и мне рассказывали, что такие ситуации обрабатываются с разной скоростью – в одной части могут за несколько суток, в другой – информация может обрабатываться до месяца, большой поток информации.

Знать должность, номер части и ТЦК, из которого призвали

— Вы должны знать должность бойца, номер части и ТЦК, из которого его призвали. Относительно центра комплектации нужно знать районный он (какого района) или областной. В этой ситуации очень важна правильная коммуникация: не истерить, не плакать, общаться четко и конкретно, ведь четко сформулированный вопрос дает шанс на четкий ответ.

После того, как вы составили все необходимые письма и запросы, остается только верить. Верите в Бога – идите в церковь, молитесь, чтобы он помог вернуться близкому человеку. Я медитировала, представляла, как отдаю свою энергию ему, веду его безопасным путем, чтобы он чувствовал, куда идти.

Их группа находилась под атаками КАБов. Он говорил, что пока у него не было связи, было множество ситуаций, когда он мог погибнуть. Но он обращал внимание на разные знаки, которые помогали двигаться в правильном направлении.

"Если погиб — приди во сне, попрощайся"

— Я к нему постоянно обращалась мысленно: "Солнышко, если ты ушел (погиб. — Ред.), приди во сне, попрощайся". Этого не случилось, я поняла, почувствовала, что он жив. На пятые сутки я четко почувствовала, что он вот-вот выйдет на связь. Я даже боялась спускаться в метро, потому что некоторое время буду не на связи.

В субботу в 15:09 я получила от него +.

Было страшно взять трубку, когда он позвонил по телефону: неизвестно кто звонит с его номера. Когда ответила и услышала его голос, ком сжал горло и некоторое время мы просто молчали. Хотелось кричать от радости. Он сказал: "Твоя вера в меня помогла мне выжить"…