Взрывы в Киеве, Запорожье и не только: все детали ночной массированной атаки на Украину (фото)

Обломки дрона также обнаружили и на территории Национального ботанического сада имени Н.Гришко

В ночь на 23 февраля россияне атаковали Украину дронами, а также баллистическими ракетами. В результате массированного обстрела в некоторых городах зафиксированы падения обломков БпЛА, пожары. Известно, что есть и пострадавшие и погибший.

Информация об этом была опубликована в мониторинговых Telegram-каналах, а также местных пабликах. Там отметили, что под ударом этой ночью оказались Киев, Запорожье, Кривой Рог, а также Одесский регион.

При этом мониторинги отмечают, что в эту ночь, вероятно, мог быть рекорд количества запущенных БПЛА: более 200 штук.

На момент публикации материале карта воздушных тревог выглядит так:

Обстрел Киева

Ночью россияне запустили по столице беспилотники. В результате от падения обломков сбитых дронов пострадали следующие районы: Печерский, Голосеевский и Дарницкий районы.

Мэр города Виталий Кличко рассказал о последствиях:

"В Голосеевском районе пожар в частном доме в результате падения обломков. В Дарницком районе, где упали обломки БпЛА, повреждены три частных дома и несколько автомобилей. Экстренные службы на месте. К медикам за помощью пока никто не обращался", — написал он.

В Печерском обломки БпЛА упали на открытой территории, были повреждены окна в нежилом здании рядом. Также их обнаружили и на территории Национального ботанического сада имени Н.Гришко.

Атака по Кривому Рогу

Ракетный обстрел города россияне устроили вечером 22 февраля. В результате атаки был поврежден инфраструктурный объект. Известно об одном погибшем мужчине в больнице, а также о четверых пострадавших.

"На данный момент в результате вражеской ракетной атаки один человек погиб, четверо ранены, один из них очень тяжел. Предварительно повреждены 12 многоквартирных домов, объект гражданской инфраструктуры, социальные и промышленные здания, автомобили. Работают все спасательные и коммунальные службы. Штаб развернут рядом с ближайшей троллейбусной остановкой (местные поймут). Стройматериалы, заявления в помощь от города, расселение. Поможем всем", — написал в своем Telegram-канале мэр города Александр Вилкул.

Удары по Одесскому региону

Враг атаковал регион ударными беспилотниками. В результате произошел пожар в частном доме. Пострадали три человека. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Обстрел Запорожья

В ночь на 23 февраля в Запорожье гремели взрывы. Как сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, в результате обстрела произошло возгорание в частном секторе. В нескольких многоэтажках повреждены окна. Травмы получила 53-летняя женщина. Сейчас медики оказывают ей помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 февраля россияне атаковали Харьковскую область крылатыми и баллистическими ракетами. В том числе, враг задействовал "Калибры".