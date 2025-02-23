Вибухи у Києві, Запоріжжі й не тільки: всі деталі нічної масованої атаки на Україну (фото)

Уламки дрону також виявили і на території Національного ботанічного саду імені М.Гришка

У ніч проти 23 лютого росіяни атакували Україну дронами, а також балістичними ракетами. Внаслідок масованого обстрілу в деяких містах зафіксовано падіння уламків БПЛА, пожежі. Відомо, що є і постраждалі, і загиблий.

Інформація про це була опублікована в моніторингових Telegram каналах, а також місцевих пабліках. Там зазначили, що під ударом цієї ночі опинилися Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг та Одеський регіон.

При цьому моніторинги зазначають, що цієї ночі, ймовірно, міг бути рекорд кількості запущених БПЛА: понад 200 штук.

На момент публікації в матеріалі карта повітряних тривог виглядає так:

Обстріл Києва

Вночі росіяни запустили столицею безпілотники. Внаслідок падіння уламків збитих дронів постраждали такі райони: Печерський, Голосіївський та Дарницький райони.

Мер міста Віталій Кличко розповів про наслідки:

"У Голосіївському районі пожежа у приватному будинку внаслідок падіння уламків. У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджено три приватні будинки та кілька автомобілів. Екстрені служби на місці. До медиків по допомогу поки ніхто не звертався", — написав він.

У Печерському уламки БПЛА впали на відкритій території, були пошкоджені вікна у нежитловій будівлі поряд. Також їх виявили на території Національного ботанічного саду імені М.Гришка.

Атака по Кривому Розі

Ракетний обстріл міста росіяни влаштували увечері 22 лютого. Внаслідок атаки було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Відомо про одного загиблого чоловіка в лікарні, а також про чотирьох постраждалих.

"На цей час в результаті ворожої ракетної атаки одна людина загинула, четверо поранені, один з них дуже важкий. Попередньо пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, об’єкт цивільної інфраструктури, соціальні та промислові будівлі, автомобілі. Працюють всі рятувальні і комунальні служби. можемо всім", - написав у своєму Telegram-каналі мер міста Олександр Вілкул.

Удари по Одеському регіону

Ворог атакував регіон ударними безпілотниками. В результаті сталася пожежа у приватному будинку. Постраждали троє людей. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Обстріл Запоріжжя

У ніч на 23 лютого у Запоріжжі лунали вибухи. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, внаслідок обстрілу стався спалах у приватному секторі. У кількох багатоповерхівках пошкоджено вікна. Травми зазнала 53-річна жінка. Наразі медики надають їй допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 лютого росіяни атакували Харківську область крилатими та балістичними ракетами. У тому числі ворог задіяв "Калібри".