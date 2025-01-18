Разрушена станция метро и затоплены дороги. Эксклюзивные фото последствий удара по Киеву

Есть погибшие и пострадавшие

В Киеве продолжают ликвидировать последствия утренней российской атаки баллистикой. В результате удара была повреждена станция метро "Лукьяновская", близлежащие дома и трубопровод.

На месте падения обломков сбитой ракеты побывал корреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний. Отмечается, что в результате повреждения трубопровода некоторые участки улиц и проезжей части буквально затопило.

Как видно на фото, люди организовали самодельный мостик в подтопленных участках, чтобы их можно было пересечь. В то же время администрация столицы добавила, что повреждение водопроводной магистрали в Шевченковском районе локализовано. Аварийные бригады работают на месте, давление в сети постепенно восстанавливается. Однако часть потребителей еще остается без водоснабжения.

На станции метро "Лукьяновская" в результате падения обломков сбитой ракеты повреждены окна, двери. В настоящее время станция приостановила свою работу, она закрыта. Пострадали и близлежащие многоэтажки, здания. Там тоже вылетели окна, побило стекла. Несколько автомобилей, находившихся рядом с эпицентром взрыва, сгорели полностью.

В результате удара пострадали 3 человека, а погибло три. На месте разрушений работают спасатели и коммунальные службы.

Напомним, что в Воздушных силах объяснили, почему в Киеве сбитые российские ракеты вызвали значительные разрушения.

Ранее "Телеграф" показывал первые фото с места удара РФ по столице, которые распространяли в сети.