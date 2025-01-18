Потрощена станція метро та затоплені дороги. Ексклюзивні фото наслідків удару по Києву

Є загиблі та постраждалі

У Києві продовжують ліквідовувати наслідки ранкової російської атаки балістикою. Внаслідок удару було пошкоджено станцію метро "Лук'янівська", прилеглі будинки та трубопровід.

На місці падіння уламків збитої ракети побував кореспондент "Телеграфу" Євген Завгородній. Зазначається, що внаслідок пошкодження трубопроводу деякі ділянки вулиць і проїжджої частини буквально затопило.

Як видно на фото, люди організували саморобний місток у підтоплених ділянках, аби їх можна було перетнути. Водночас адміністрація столиці додала, що пошкодження водопровідної магістралі у Шевченківському районі локалізовано. Наразі аварійні бригади працюють на місці, тиск у мережі поступово відновлюється. Проте частина споживачів ще залишається без водопостачання.

На станції метро "Лук'янівська" внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено вікна, двері. Наразі станція призупинила свою роботу, її зачинено. Постраждали і прилеглі багатоповерхівки, будівлі. Там теж повилітали вікна, побило шибки. Кілька автівок, що знаходились поруч з епіцентром вибуху згоріли повністю.

Внаслідок удару постраждало 3 осіб, загинуло три. На місці руйнувань працюють рятувальники та комунальні служби.

Нагадаємо, що у Повітряних силах пояснили, чому у Києві збиті російські ракети викликали значні руйнування.

Раніше "Телеграф" показував перші фото з місця удару РФ по столиці, які поширювали в мережі.