Ракети у Києві збили, а жертви та руйнування є. Ігнат пояснив причину

Одну з ракет було збито на малій висоті

Балістичні ракети "Іскандер-М", якими росіяни били по Києву зранку у суботу, 18 січня було збито ППО, проте все одне є загиблі та серйозні руйнування. Причини пояснили у Повітряних силах.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "РБК-Україна" зазначив, що балістичні ракети є вкрай складними цілями для перехоплення. Проте обидві ракети, які атакували Київ, було збито.

Одна з ракет була збита на невеликій висоті, а в цьому випадку можуть бути наслідки на землі від вибухової хвилі під час бойової роботи. Крім того, додав Ігнат, фрагменти збитих ракет не зникають в повітрі, вони обов’язково падають на землю.

"І, на жаль, теж можуть завдавати серйозних наслідків на землі, оскільки бойова частина ракети може здетонувати вже після її збиття. Таке трапляється", — пояснив представник Повітряних сил.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в мережі з'явились перші кадри наслідків російського удару по Києву 18 січня. У столиці пошкоджено трубопровід, станцію метро "Лук'янівка", будинки та авто.