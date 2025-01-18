Ракеты в Киеве сбили, а жертвы и разрушения есть. Игнат объяснил причину

Одна из ракет была сбита на малой высоте

Баллистические ракеты "Искандер-М", которыми россияне били по Киеву утром в субботу, 18 января были сбиты ПВО, однако все равно есть погибшие и серьезные разрушения. Причины объяснили в Воздушных силах.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "РБК-Украина" отметил, что баллистические ракеты — крайне сложные цели для перехвата. Однако обе ракеты, атаковавшие Киев, были сбиты.

Одна из ракет была сбита на небольшой высоте, а в этом случае могут быть последствия на земле от взрывной волны во время боевой работы. Кроме того, добавил Игнатий, фрагменты сбитых ракет не исчезают в воздухе, они обязательно падают на землю.

"И, к сожалению, тоже могут наносить серьезные последствия на земле, поскольку боевая часть ракеты может сдетонировать уже после ее сбивания. Такое случается", — пояснил представитель Воздушных сил.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети появились первые кадры последствий российского удара по Киеву 18 января. В столице поврежден трубопровод, станция метро "Лукьяновка", дома и авто.