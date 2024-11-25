Разбитые дома и авто. Появились фото и видео с места обстрела Харькова

Пострадали более 20 человек

Утром 25 ноября российские военные совершили ракетный удар по центру Харькова. В Киевском районе города из-за вражеского удара пострадали 23 человека в возрасте от 21 до 71 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. 16 пострадавших доставили в больницу.

По данным правоохранителей, было зафиксировано попадание в землю. Огнем повреждены три автомобиля и фасады нежилых построек.

В свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пять пострадавших в результате удара находятся в хирургическом отделении, пять лечатся амбулаторно, двое направлены на нейрохирургическое лечение. Еще два человека обследуются.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По предварительным данным, враг ударил по городу ракетой С-400.

Судя по фото, обнародованным правоохранителями и председателем ОВА, в результате удара было повреждено помещение местного центра предоставления административных услуг. Также в сети распространяется видео с мужчиной, который пришел в ЦНАП, но увидел на месте руины.

Напомним, что в ночь на 25 ноября россияне выпустили по Украине десятки ударных беспилотников. Серьезные взрывы ночью слышали жители Киева и Запорожья. Без пострадавших не обошлось.