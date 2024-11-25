Украину атаковали северокорейские ракеты с электроникой из пяти стран — санкции не сработали (фото)

Часть электроники произведена после февраля 2022 года

С конца 2023 года против Украины Россия использует в том числе и ракеты из Северной Кореи KN-23/KN-24. Таких ракет в России больше сотни.

Главное управление разведки Украины рассказало о начинке этой ракеты. Там обнаружили иностранные компоненты, по меньшей мере, из пяти стран, часть из которых — страны мероприятия, которые помогают Украине и имеют санкционную политику. Некоторые компоненты были в 2023 году выпуска.

Список компонентов опубликовал портал War&Sanctions — их обнаружили в баллистических ракетах из КНДР. В ракете KN-23/KN-24, примененной против Украины в 2024 году, обнаружили иностранную электронику — ее произвели в США, Японии, Соединенном королевстве, Швейцарии и Китае. Ранее сообщалось о деталях еще из двух стран — Германии и Нидерландов.

Одна из деталей — преобразователь напряжения, имел маркировку британского производителя XP Power. Дата его изготовления — февраль 2023 года, то есть через год с начала полномасштабного вторжения.

"Телеграф" уже рассказывал, что эти детали иностранного производства — в основном вся электроника, отвечающая за движение ракеты в воздухе и точность ее наведения. Как отмечали эксперты "из корейского там только металл", и тот не слишком качественный. Помимо Северной Кореи, схемы для обхода экспортного контроля используются в Иране. В их "Шахедах" также обнаружили немало запчастей из Швейцарии, Китая, США, Нидерландов и т.п.

В разведке добавляют, что для обслуживания ракетных установок еще в 2023 году также были направлены северокорейские военные. Пока же военное присутствие Северной Кореи в России усилилось — комбатанты уже участвуют в боях.