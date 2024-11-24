Существует беспрецедентный объем американских и европейских схем в ракетах из КНДР

Северная Корея поставляет России баллистические ракеты КN-23 и КN-24, которые почти полностью состоят из компонентов, производимых западными компаниями. Фактически из северокорейского там только железо и взрывчатка, говорят украинские эксперты, которые исследовали остатки выпущенных по Украине ракет.

Об этом пишет CNN со ссылкой на ряд собственных источников в США и Украине. Отмечается, что в этом году Россия выпустила по Украине по меньшей мере 60 баллистических ракет из КНДР – это почти треть из 194 "баллистик", которые были применены россиянами с начала года.

Украинские официальные лица предоставили журналистам издания доступ к фрагментам обломков баллистических ракет производства КНДР. Журналисты засвидетельствовали беспрецедентный объем американских и европейских схем в ракетных системах наведения: все компоненты попали туда в обход санкций. У Украины есть целые склады, где хранятся остатки ракет и беспилотников и проводится анализ "трофеев" – в том числе там хранятся, как доказательства, сотни микрочипов западного производства.

"Все, что работает для управления ракетой, для того чтобы она летела, – это все иностранные компоненты. Вся электроника – иностранная. Там нет ничего корейского… Единственное, что есть корейского – это металл, который быстро ржавеет и подвергается коррозии", – мрачно сказал заведующий военно-исследовательской лабораторией Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий.

Собеседник издания из Главного управления разведки Минобороны Украины сказал, что ряд расследований обнаружили, что большинство компонентов ракет КНДР произведено на Западе. Санкции, похоже, не слишком работают.

"Подавляющее большинство компонентов – западные. Наверное, 70% – американские, от известных компаний… Они также используют компоненты, изготовленные в Германии и Швейцарии", – сказал он.

Западные расследователи тоже пытаются выявить каналы поставки западных компонентов в Россию и КНДР. В начале года британской исследовательской организацией Conflict Armament Research (CAR) был опубликован отчет, в котором приводился анализ сбитой в декабре северокорейской баллистической ракеты. 75% ее компонентов были изготовлены американскими компаниями и попали в КНДР через Китай. Демьен Сплитерс, заместитель директора по операциям CAR, подтвердил, что последними известными покупателями этих компонентов были китайские компании – а уже китайцы передавали запрещенный товар своим союзникам в Пхеньяне и Москве.

В CAR, однако, считают, что главная проблема – это посредники, а не производители. Более 250 компаний попали в список тех, чьи компоненты были обнаружены в ракетах. Однако все они продавали электронику пяти главным дистрибьюторам в США и Канаде. Последние, в свою очередь, перепродавали их кому угодно. Министерство торговли США уже усилило контроль продажи критически важных компонентов, но сработает ли это – пока неизвестно.

Украинские чиновники со своей стороны говорят, что главная проблема – плохое соблюдение санкций западными странами. Украина надеется, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа ужесточит контроль в этом вопросе.

"Ни одна компания-производитель еще не была привлечена к ответственности за ни одну из этих поставок. Мы считаем, что если бы кто-то из этих… производителей был привлечен к ответственности за количество микроэлектроники, найденной, скажем, в российских ракетах, попавших в Украину, они действительно начали бы делать больше в этом смысле", – сказал изданию Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Это мнение поддерживает Постоянный подкомитет по расследованиям Сената США. В начале года сенаторы подвергли сокрушительной критике американских производителей за фактическое отсутствие проверки потенциальных покупателей – хотя компании имеют достаточно ресурсов, финансирования и знаний. Между тем компоненты "уплывают" не только в КНДР, но и в Иран и Россию.

"Россия использует западные компоненты во всем сегменте как летального оружия, так и разведывательных беспилотников. Мы также должны проделать соответствующую работу, чтобы закрыть эти каналы поставки", — резюмировал представитель ГУР в комментарии изданию.

Как сообщалось ранее, старшая исследовательница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Виктория Вишневская ранее рассказала "Телеграфу", что в российских дронах и ракетах от 60 до 80% компонентов производства США.

Как сообщалось, США попытались прижать контрабанду и остановить поток компонентов для ракет в РФ. В конце августа этого года министерство финансов США обнародовало санкции против 400 субъектов, обвиненных в поддержке войны против Украины. В списке было не менее 12 гонконгских компаний. Однако корни зла американское правительство выжигать не пожелало: в адрес компаний из США в конце концов не прозвучало ни одного обвинения.