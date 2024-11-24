З північнокорейського там тільки залізо: ЗМІ здивувала кількість західної електроніки в ракетах КНДР

Існує безпрецедентний обсяг американських і європейських схем у ракетах з КНДР

Північна Корея постачає Росії балістичні ракети КN-23 та КN-24, які майже цілком складаються з компонентів, вироблених західними компаніями. Фактично, з північнокорейського там лише залізо та вибухівка, кажуть українські експерти, які досліджували залишки випущених по Україні ракет.

Про це пише CNN із посиланням на низку власних джерел в США та Україні. Зазначається, що цього року Росія випустила по Україні щонайменше 60 балістичних ракет з КНДР – це майже третина зі 194 "балістик", які було застосовано росіянами з початку року.

Українські офіційні особи надали журналістам видання доступ до фрагментів уламків балістичних ракет виробництва КНДР. Журналісти засвідчили безпрецедентний обсяг американських і європейських схем у ракетних системах наведення: всі компоненти потрапили туди в обхід санкцій. Україна має цілі склади, де зберігаються залишки ракет та безпілотників та проводиться аналіз "трофеїв" – в тому числі там зберігаються, як докази, сотні мікрочипів західного виробництва

"Все, що працює для керування ракетою, для того, щоб вона летіла, – це все іноземні компоненти. Вся електроніка – іноземна. Там немає нічого корейського… Єдине, що є корейського – це метал, який швидко іржавіє і піддається корозії", – похмуро сказав завідувач військово-дослідної лабораторії Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький.

Співрозмовник видання з Головного управління розвідки Міноборони України сказав, що низка розслідувань виявила, що більшість компонентів ракет КНДР вироблена на Заході. Санкції, схоже, не дуже працюють.

"Переважна більшість компонентів – західні. Напевно, 70% – американські, від відомих компаній… Вони також використовують компоненти, виготовлені в Німеччині та Швейцарії", – сказав він.

Західні розслідувачі теж намагаються виявити канали постачання західних компонентів до Росії та КНДР. На початку року британською дослідницькою організацією Conflict Armament Research (CAR) було опубліковано звіт, в якому наводився аналіз збитої у грудні північнокорейської балістичної ракети. 75% її компонентів були виготовлені американськими компаніями та потрапили до КНДР через Китай. Дем'єн Сплітерс, заступник директора з операцій CAR, підтвердив, що останніми відомими покупцями цих компонентів були саме китайські компанії – а вже китайці передавали заборонений товар своїм союзникам у Пхеньяні та Москві.

В CAR, втім, вважають, що головна проблема – це посередники, а не виробники. Понад 250 компаній потрапили до списку тих, чиї компоненти було виявлено в ракетах. Проте усі вони продавали електроніку п'яти головним дистриб'юторам в США і Канаді. Останні, своєю чергою, перепродавали їх кому заманеться. Міністерство торгівлі США вже посилило контроль продажу критично важливих компонентів, але чи спрацює це – поки що невідомо.

Українські чиновники зі свого боку кажуть, що головна проблема – погане дотримання санкцій західними країнами. Україна сподівається, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа посилить контроль в цьому питанні.

"Жодна компанія-виробник ще не була притягнута до відповідальності за жодне з цих постачань. Ми вважаємо, що якби хтось із цих… виробників був притягнутий до відповідальності за кількість мікроелектроніки, знайденої, скажімо, в російських ракетах, що влучили в Україну, вони справді почали б робити більше в цьому сенсі", – сказав виданню Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Цю думку підтримує Постійний підкомітет з розслідувань Сенату США. На початку року сенатори піддали нищівній критиці американських виробників за фактичну відсутність перевірки потенційних покупців – хоча компанії мають для цього достатньо ресурсів, фінансування та знань. Тим часом компоненти "упливають" не тільки до КНДР, але й до Ірану та Росії.

"Росія використовує західні компоненти у всьому сегменті як летальної зброї, так і розвідувальних безпілотників. Ми також повинні провести відповідну роботу, щоб закрити ці канали постачання", – резюмував представник ГУР в коментарі виданню.

Як повідомлялося раніше, старша дослідниця Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Вікторія Вишневська раніше розповіла "Телеграфу", що у російських дронах та ракетах від 60 до 80% компонентів виробництва США.

Як повідомлялось, США спробували притиснути контрабанду та зупинити потік компонентів для ракет до РФ. Наприкінці серпня цього року міністерство фінансів США оприлюднило санкції проти 400 суб'єктів, яких звинуватили у підтримці війни проти України. У списку було не менше 12 гонконгських компаній. Проте коріння зла американський уряд випалювати не побажав: на адресу компаній з США врешті не пролунало жодного обвинувачення.