"Корея связана": дипломат оценил перспективы помощи Украине от Южной Кореи

Южная Корея передает третьим странам оружие и боеприпасы и не возражает против того, что иногда все это оказывается в Украине.

Южная Корея не может делать резких политических шагов, а предоставление Украине военной помощи можно расценить именно как такой шаг. Южнокорейский президент Юн Сок Йоль пошел бы на такое решение, но парламент страны, где есть "друзья российского режима", находится в оппозиции к нему.

Об этом сказал украинский дипломат Роман Бессмертный "Телеграфу" в материале: "Встречи Трампа с Путиным бояться не стоит, а решение об ударах вглубь России уже принято — дипломат Бессмертный" . По его словам, Украина мыслит своими интересами, но мы мало понимаем политическую ситуацию, в которой оказался Сеул.

"Чтобы сформировать ответ на этот вопрос, нужно заглянуть в политическую ситуацию в Южной Корее. Президент Юн Сок Йоль пошел бы на такой шаг, но парламент в оппозиции к нему. А что необходимо сделать парламенту? Отменить закон, которым запрещено снабжение оружием и живой силой стран, ведущих войну, Корея связана этим законом", – сказал он.

Бессмертный напомнил, что Южная Корея оказывает Украине нелетальную военную помощь. Кроме того, Южная Корея передает третьим странам оружие и боеприпасы и не возражает против того, что иногда все это оказывается в Украине. Такие действия – это сам по себе достаточно серьезный шаг.

"Однако надо понимать, что при внутренней политической ситуации Корея не может сейчас сделать резкого шага. Вместе с тем Корея заинтересована в том, чтобы сейчас, в том числе посмотреть, а что такое северный кореец в войне. Как на поле боя может действовать голодный солдат. Может, его немного откормят россияне, которых у самих не так много есть, которые догоняются в основном водкой. С моей точки зрения, это задача, скорее всего, для НАТО, для Соединенных Штатов Америки. Как на это правильно отреагировать. Причем как среагировать и на российско-украинском фронте, и как среагировать на это там, на 38-й параллели, где расположены Северная и Южная Кореи", – резюмировал дипломат.

Отметим, что южнокорейские медиа 29 октября сообщили, что правительство Республики Корея рассматривает возможность поставки Украине 155-мм артиллерийских снарядов в ответ на вовлечение войск КНДР в российско-украинскую войну на стороне РФ. Тем не менее через несколько часов администрация президента РК Юн Сок Йоля опровергла информацию, ограничившись сообщениями об обмене дипломатическими делегациями с Киевом. Для такого поведения есть целый ряд причин.

Пока в НАТО постепенно начинают признавать, что КНДР отправила в Россию свои войска, Южная Корея пытается пересмотреть свои запреты на поставку вооружений в воюющие страны. То есть ищет возможность помочь Украине бороться, в том числе и со своим собственным противником.