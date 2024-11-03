"Корея зв'язана": дипломат оцінив перспективи допомоги Україні від Південної Кореї

Південна Корея передає третім країнам зброю та боєприпаси та не заперечує проти того, що іноді все це опиняється в Україні

Південна Корея не може робити різких політичних кроків, а надання Україні військової допомоги можна розцінити саме, як такий крок. Південнокорейський президент Юн Сок Йоль пішов би на таке рішення, але парламент країни, де є "друзі російського режиму", перебуває в опозиції до нього.

Про це сказав український дипломат Роман Безсмертний "Телеграфу" у матеріалі: "Зустрічі Трампа з Путіним боятися не варто, а рішення про удари вглиб Росії вже прийнято — дипломат Безсмертний". За його словами, Україна мислить своїми інтересами, але ми мало розуміємо політичну ситуацію, в якій опинився Сеул.

"Щоб сформувати відповідь на це питання, треба заглянути в політичну ситуацію в Південній Кореї. Президент Юн Сок Йоль пішов би на такий крок, але парламент в опозиції до нього. А що необхідно зробити парламенту? Скасувати закон, яким заборонено постачання зброї та живої сили в країни, які ведуть війну. Корея зв'язана цим законом", – сказав він.

Безсмертний нагадав, що Південна Корея надає Україні нелетальну військову допомогу. Окрім цього, Південна Корея передає третім країнам зброю та боєприпаси та не заперечує проти того, що іноді все це опиняється в Україні. Такі дії – це сам по собі доволі серйозний крок.

"Однак треба розуміти, що за внутрішньої політичної ситуації Корея не може зараз зробити різкого кроку. Разом з тим, Корея зацікавлена в тому, щоб зараз в тому числі подивитися, а що таке північний кореєць у війні. Як на полі бою може діяти голодний солдат. Може, його трохи відгодують росіяни, яких у самих не так багато що є, які доганяються в основному горілкою. З мого погляду, це задача, скоріш за все, для НАТО, для Сполучених Штатів Америки. Як на це правильно зреагувати. Причому, як зреагувати і на російсько-українському фронті, і як зреагувати на це там, на 38-й паралелі, де розташовані Північна і Південна Кореї", – резюмував дипломат.

Зазначимо, що південнокорейські медіа 29 жовтня повідомили, що уряд Республіки Корея розглядає можливість постачання Україні 155-мм артилерійських снарядів у відповідь на залучення військ КНДР до російсько-української війни на боці РФ. Проте через кілька годин адміністрація президента РК Юн Сок Йоля спростувала інформацію, обмежившись повідомленнями про обмін дипломатичними делегаціями з Києвом. Для такоє поведінки є ціла низка причин.

Поки в НАТО поступово починають визнавати, що КНДР відправила до Росії свої війська, Південна Корея намагається переглянути свої заборони на постачання озброєння до воюючих країн. Тобто, шукає можливість допомогти Україні боротися, в тому числі й зі своїм власним противником.