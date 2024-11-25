Україну атакували північнокорейські ракети з електронікою з п’яти країн — санкції не спрацювали (фото)

Частина електроніки вироблена після лютого 2022 року

З кінця 2023 року проти України Росія використовує в тому числі і ракети з Північної Кореї KN-23/KN-24. Таких ракет в Росії понад сотня.

Головне управління розвідки України розповіло про начиння цієї ракети. Там виявили іноземні компоненти щонайменше з п'яти країн, частина з яких — це країни заходу, які допомагають Україні та мають санкційну політику. Деякі компоненти були 2023 року випуску.

Перелік компонентів опублікував портал War&Sanctions — їх виявили у балістичних ракетах з КНДР. В ракеті KN-23/KN-24, яка була застосована проти України в 2024 році, виявили іноземну електроніку — її виробили у США, Японії, Сполученому королівстві, Швейцарії та Китаю. Раніше повідомлялось про деталі ще з двох країн — Німеччини та Нідерландів.

Одна з деталей — перетворювач напруги, мав маркування британського виробника"XP Power". Дата його виготовлення — лютий 2023 року, тобто за рік від початку повномасштабного вторгнення.

"Телеграф" вже розповідав, що ці деталі іноземного виробництва — здебільшого вся електроніка, яка відповідає за рух ракети в повітрі та точність її наведення. Як зазначали експерти "з корейського там лише метал", і той не дуже якісний. Окрім Північної Кореї, схеми для обходу експортного контролю використовуються в Ірані. У їхніх "Шахедах" також виявили чимало запчастин з Швейцарії, Китаю, США, Нідерландів тощо.

У розвідці додають, що для обслуговування ракетних установок ще у 2023 році також направили північнокорейських військових. Наразі ж військова присутність Північної Кореї в Росії посилилася — комбатанти вже беруть участь в боях.