Розтрощені будинки та понівечені авто. З'явилися фото та відео з місця обстрілу Харкова

Постраждали понад 20 людей

Уранці 25 листопада російські військові здійснили ракетний удар по середмістю Харкова. У Київському районі міста через ворожий удар постраждали 23 людини віком від 21 до 71 років.

Про це повідомили пресслужбі Національної поліції. 16 постраждалих доставили до лікарні.

За даними правоохоронців, було зафіксовано влучання в землю. Вогнем пошкоджено три автомобілі та фасади нежитлових будівель.

Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що п‘ять постраждали в результаті удару знаходяться у хірургічному відділенні, п‘ять лікуються амбулаторно, двоє направлені на нейрохірургічне лікування. Ще дві людини обстежуються.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За попередніми даними, ворог вдарив по місту ракетою С-400.

Судячи з фото, оприлюднених правоохоронцями та головою ОВА, в результаті удару біло пошкоджено приміщення місцевого центру надання адміністративних послуг. Також мережею шириться відео з чоловіком, який прийшов до ЦНАПу, але побачив на місці руїни.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада росіяни випустили по Україні десятки ударних безпілотників. Серйозні вибухи вночі чули жителі Києва та Запоріжжя. Без постраждалих не обійшлося.