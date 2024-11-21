Резко возросло количество раненых в Кривом Роге, среди них есть дети: что известно об ударе (фото)

Число пострадавших возросло очень быстро

В результате ракетного попадания в Кривом Роге пострадали 15 человек, среди которых двое подростков. Об этом сообщили местные чиновники.

По информации городского головы Александра Вилкула, в результате попадания ракеты повреждено административное здание и около 10 жилых домов. На месте происшествия работают все оперативные и коммунальные службы.

Обновлено в 12:57. Количество пострадавших в результате ракетной атаки возросло до 17, сообщают городские власти.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил детали о пострадавших. По его словам, госпитализированы девять человек. Среди них 17-летний юноша, которому оказывают медицинскую помощь. Еще одному 16-летнему подростку помощь была оказана непосредственно на месте происшествия.

Начата масштабная аварийно-спасательная операция. Коммунальные бригады разворачивают штаб помощи пострадавшим. Жителям разрушенных домов будут выдавать необходимые строительные материалы. При необходимости будут оказывать помощь по временному расселению.

В настоящее время продолжаются срочные спасательные действия. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Местные власти продолжают собирать и уточнять информацию о последствиях ракетного удара. Спасатели и коммунальщики работают круглосуточно, чтобы минимизировать разрушения и помочь пострадавшим.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Кременчуге раздались взрывы во время масштабной тревоги. Для города была ракетная опасность.