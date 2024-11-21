Різко зросла кількість поранених у Кривому Розі, серед них є діти: що відомо про удар (фото)

Кількість постраждалих зросла дуже швидко

Внаслідок ракетного влучання у Кривому Розі постраждало 15 осіб, серед яких двоє підлітків. Про це повідомили місцеві посадовці.

За інформацією міського голови Олександра Вілкула, внаслідок влучання ракети пошкоджено адміністративну будівлю та близько 10 житлових будинків. На місці події працюють усі оперативні та комунальні служби.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив деталі про постраждалих. За його словами, госпіталізовано дев'ять осіб. Серед них — 17-річний юнак, якому надають медичну допомогу. Ще одному 16-річному підлітку допомогу надали безпосередньо на місці події.

Розпочато масштабну аварійно-рятувальну операцію. Комунальні бригади розгортають штаб допомоги постраждалим. Мешканцям зруйнованих будинків видаватимуть необхідні будівельні матеріали. За потреби надаватимуть допомогу з тимчасовим розселенням.

Наразі тривають термінові рятувальні дії. Медики надають необхідну допомогу постраждалим, двоє дорослих перебувають у тяжкому стані.

Місцева влада продовжує збирати та уточнювати інформацію про наслідки ракетного удару. Рятувальники та комунальники працюють цілодобово, аби мінімізувати руйнування та допомогти постраждалим.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у Кременчуці пролунали вибухи під час масштабної тривоги. Для міста була ракетна небезпека.