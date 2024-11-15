На коленях и со слезами на глазах: в Киеве простились с отважным госпитальером Марией-Христиной Двойник (фото)
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Непоправимая утрата
В пятницу, 15 ноября, в Киеве провели в последний путь госпитальерку Марию-Христину Двойник с позывным "Альпака". Волонтер погибла на фронте во время эвакуации раненых.
Она не знала страха и самоотверженно рисковала жизнью, чтобы спасти своих побратимов. На церемонии прощания с "Альпакой" побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Церемония прощания с Марией-Христиной Двойник состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Отдать дань уважения павшей защитнице пришло большое количество людей — родные и близкие, знакомые и друзья, бывшие коллеги и побратимы.
Чтобы почтить память отважной героине люди несли большое количество живых цветов.
На церемонии прощания никто не мог сдержать слез. "Альпака" оставила после себя теплые воспоминания, которые будут жить в сердцах украинцев.
"Она не знала страха и не колеблясь рисковала собой, чтобы спасать побратимов и помогать им вернуться домой живыми. Россияне оборвали ее жизнь, забрав у нас поддержку, а у бойцов — шанс на спасение.
Ее сердце всегда было открыто для каждого, кто нуждался в помощи. Эта гибель является страшным ударом по нашему батальону", — написала основательница Медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич.
"Альпака" спасла не одну жизнь и была для многих примером. Ее преданность и готовность помогать всегда восхищали окружающих и она была для многих примером.
Герои гибнут, спасая других…
Вечная память!
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве провели в последний путь воина и активиста Павла Петриченко. В столице попрощались с защитником Украины, который мужественно защищал нашу землю и погиб от рук врага.