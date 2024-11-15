На колінах та зі сльозами на очах: у Києві попрощалися з відважною госпітальєркою Марією-Христиною Двойнік (фото)

Невиправна втрата

У п’ятницю, 15 листопада, у Києві провели в останню путь госпітальєрку Марію-Христину Двойнік із позивним "Альпака". Волонтерка загинула на фронті під час евакуації поранених.

Вона не знала страху і самовіддано ризикувала життям, щоб урятувати своїх побратимів. На церемонії прощання з "Альпакою" побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Церемонія прощання з Марією-Христиною Двойнік проходила в Михайлівському Золотоверхому соборі. Віддати шану полеглій захисниці прийшла велика кількість людей — рідні та близькі, знайомі та друзі, колишні колеги та побратими.

Щоб вшанувати пам’ять відважної волонтерки люди несли велику кількість живих квітів.

На церемонії прощання ніхто не міг стримати сліз. "Альпака" залишила по собі теплі спогади, які житимуть у серцях українців.

"Вона не не знала страху та не вагаючись ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Росіяни обірвали її життя, забравши у нас підтримку, а у бійців — шанс на порятунок.

Її серце завжди було відкрите для кожного, хто потребував допомоги. Ця загибель є страшним ударом по нашому батальйону", — написала засновниця Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич.

"Альпака" врятувала не одне життя і була для багатьох прикладом. Її відданість і готовність допомагати завжди захоплювали оточуючих і вона була для багатьох прикладом.

Герої гинуть, рятуючи інших…

Вічна пам’ять!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві провели в останню путь воїна та активіста Павла Петриченка. У столиці попрощалися із захисником України, який мужньо захищав нашу землю та загинув від рук ворога.