"Ждем серьезной провокации": россияне могут сильно обстрелять Херсон на годовщину освобождения

Россияне постоянно обстреливают Херсон, но сейчас они подозрительно притихли.

Российские оккупанты уже два дня не обстреливают Херсонскую область массированно. Предполагается, что 11 ноября во вторую годовщину освобождения Херсона от российских войск враг может устроить серьезную провокацию.

Об этом рассказал спикер Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Толоконников в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, последние два дня подозрительно тихо – россияне не обстреливают регион.

"Мы ждем завтра какой-то серьезной провокации, поэтому призываем жителей Херсонщины поберечься, не выходить на улицу, лучше провести этот день дома. Если будут слышны взрывы, то нужно пользоваться правилом двух стен или спускаться в укрытие", — отметил он.

Толоконников напомнил, что через два года после освобождения Херсона враг постоянно обстреливает город. В результате российских атак погибло много мирных жителей. Россияне не только бьют из артиллерии, но и атакуют гражданское население сбросами с БПЛА и FPV-дронами.

"За сентябрь этого года пострадали 154 человека, за октябрь — 124. То есть в октябре немного снизилось количество пострадавших в результате российских атак, но в то же время количество самих атак не уменьшилось, люди просто осторожнее, конечно же, наши вооруженные силы противодействуют им более качественно впоследствии", – сказал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне сбросили КАБы на Херсон. В результате атаки пострадали дети и взрослые.

9 октября мы писали, что российские военные продолжают совершать военные преступления на территории Украины. В этот раз они обнародовали видеоматериалы, на которых зафиксированы атаки на мирных жителей Херсона. На видео видно использование беспилотников для сброса бомб на гражданские автомобили и людей.