"Чекаємо серйозної провокації": росіяни можуть сильно обстріляти Херсон на річницю визволення

Росіяни постійно обстрілюють Херсон, але зараз вони підозріло притихли

Російські окупанти вже два дні не обстрілюють Херсонську область масовано. Припускається, що 11 листопада, в другу річницю визволення Херсона від російських військ, ворог може влаштувати серйозну провокацію.

Про це розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Толоконніков в ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, останні два дні підозріло тихо – росіяни не обстрілюють регіон.

"Ми чекаємо завтра якоїсь серйозної провокації, тому закликаємо мешканців Херсонщини поберегтися, не виходити на вулицю, краще провести цей день удома. Якщо будуть чутні вибухи, то потрібно користуватися правилом двох стін або спускатися в укриття", – зазначив він.

Толоконніков нагадав, що за два роки після звільнення Херсона ворог постійно обстрілює місто. Внаслідок російських атак загинуло багато мирних жителів. Росіяни не тільки б'ють з артилерії, але й атакують цивільне населення скидами з БПЛА та FPV-дронами.

"За вересень цього року постраждало 154 людини, за жовтень — 124. Тобто в жовтні трохи знизилася кількість постраждалих внаслідок російських атак, але водночас кількість самих атак не зменшилася, люди просто стали обережнішими, звісно ж, наші збройні сили протидіють їм більш якісно згодом", – сказав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни кинули КАБи на Херсон. У результаті атаки постраждали діти та дорослі.

9 жовтня ми писали, що російські військові продовжують вчиняти воєнні злочини на території України. Цього разу вони оприлюднили відеоматеріали, на яких зафіксовано атаки на мирних жителів Херсона. На відео видно використання безпілотників для скидання бомб на цивільні автомобілі та людей.