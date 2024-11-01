В Киеве прощаются с воином, который отстаивал Украину с 15 лет (эксклюзивные фото и видео)

История его борьбы началась на Майдане в 2014 году

В пятницу, 1 ноября, в Киеве прощаются с павшим военным Андреем Романюком с позывным "Воробей" — командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь". Прощание проходит в Михайловском соборе.

Провести героя в последний путь пришел также фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал фото и видео прощания с Андреем Романюком. В последний раз отдать ему дань уважения пришли родные, друзья, знакомые и побратимы.

Андрею было всего 26 лет, но его история борьбы за Независимость Украины началась еще в 2014 году. Тогда он, 15-летний школьник, сбежал из дома, чтобы принять участие в Революции Достоинства на Майдане.

С 16 лет Андрей стал добровольцем, участвовал в антитеррористической операции на Востоке Украины, а с 2022 года – в полномасштабной войне против российских оккупантов. В 2023 году Андрей был ранен, но даже во время лечения он стремился как можно быстрее вернуться в строй, что и сделал, как только смог.

Как ранее рассказывал "Телеграф", украинцы просят присвоить звание Герой Украины (посмертно) храброму воину из Черкасской области Евгению Винарчуку с позывным "Биг-Мак". Свой последний бой он принял 19 июня 2023 года около с. Диброва Северодонецкого района Луганской области. Защитник был ранен, однако отказался уходить с позиций, чтобы дать возможность эвакуировать побратимов.