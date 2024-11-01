У Києві прощаються із воїном, який відстоював Україну з 15 років (ексклюзивні фото та відео)

Історія його боротьби почалася на Майдані у 2014-у році

У п'ятницю, 1 листопада, у Києві прощаються з полеглим військовим Андрієм Романюком на позивний "Воробєй" — командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ". Прощання проходить У Михайлівському соборі.

Провести героя в останню путь прийшов також фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив фото та відео прощання з Андрієм Романюком. Віддати йому останню шану прийшли рідні, друзі, знайомі та побратими.

Андрію було всього 26 років, але його історія боротьби за Незалежність України почалася ще у 2014-у році. Тоді він, 15-річний школяр, втік з дому, щоб взяти участь у Революції Гідності на Майдані.

З 16 років Андрій став добровольцем, брав участь в антитерористичній операції на Сході України, а з 2022 року — у повномасштабній війні проти російських окупантів. У 2023 році Андрій був поранений, але навіть під час лікування він прагнув якнайшвидше повернутися до строю, що і зробив як тільки зміг.

Як раніше розповідав "Телеграф", українці просять надати звання Герой України (посмертно) хороброму воїну з Черкаської області Євгену Винарчуку на позивний "Біг-Мак". Свій останній бій він прийняв 19 червня 2023 року поблизу с. Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Захисник був поранений, проте відмовився виходити з позицій, щоб дати можливість для евакуації побратимів.